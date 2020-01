Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta cum va fi vremea la trecerea dintre ani. Vremea se va raci cu cateva grade, iar temperaturile vor ramane totusi destul de ridicate. In noaptea dintre ani maximele vor atinge valori de -3..-8°C grade Celsius, fara precipitații.

- DE VIS… Mai sunt cateva zile pana la Revelion si multi vasluieni se mai intreaba unde vor petrece noaptea dintre ani. O oferta senzationala vine de la Pensiunea Mira, din apropierea Barladului, pe drumul european 581. Celebra trupa RD Orchestra Band vine la Mira, in noaptea de Revelion, promitand un…

- Vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului. Craciunul vine cu temperaturi de pana la 10 grade Celsius. Nu sunt anunțate ninsori, cu excepția zonelor montane. De Revelion, in județul Alba, maximele vor fi de 6 grade la șes, cu posibile ploi, respectiv și 1-2 grade la munte și ninsori.…

- Tinerii care au castigat competitia "Capitala Tineretului din Romania 2020 202 ne au impartasit, ieri, detalii despre emotia traita la Iasi. Tot ei au prezentat si ideile inscrise in proiectul ComeToSEAus. La evenimentul care are loc in sala "Remus Opreanu" a luat parte si primarul municipiului Constanta,…

- FC Viitorul a cedat cu 2 3 in disputa cu Dinamo din deplasare, dupa ce "cainii rosiildquo; au condus cu 3 0 pana in minutul 76. In partea secunda, Gica Hagi a mizat pe tineri dintre cei nou introdusi pe teren, unul, Louis Munteanu, debutand cu acest prilej in Liga 1 , iar pe final oaspetii puteau si…

- A fost odata ca niciodata, ca de n-ar fi nu s-ar povesti….a fost un loc in Vrancea, unde ielele dansau in hore noaptea și cel care a fost curios sa le vada și-a gasit sfarșitul la marginea unei paduri. Ielele sunt duhuri in chip de fete tinere, 3, 5, 7, 9 sau 12 la numar, […] Articolul GALERIE FOTO:…