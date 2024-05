Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Lis se confrunta cu noi probleme de sanatate. Alaturi de el este Oana Lis, care face tot ce poate pentru a-l ajuta și a-l face sa uite de necazuri. Cei doi au trecut prin momente grele de Paște, iar acum Oana Lis a facut un apel disperat pe rețelele de socializare.

- Carmen Tanase, in varsta de 63 de ani, este una dintre cele mai cunoscute și iubite actrițe din Romania. Deși pe scena este mereu cu zambetul pe buze, actrița se confrunta cu anumite probleme de sanatate. Ce a dezvaluit?

- Numarul medicilor din sistemul public este aproape dublu fața de cel din sistemul privat, dar aceștia sunt concentrați in marile orașe. In 2000, in sistemul privat erau 21.000 de medici, fața de aproximativ 40.000 la stat, potrivit datelor Institutului Național de Statistica. In ultimii 25 de ani, numarul…

- Informații de ultima ora despre starea de sanatate a uneia dintre cele mai controversate apariții din showbiz. Naomy se afla in coma, intr-o clinica din strainatate. Apropiații au facut dezvaluiri, in exclusivitate la Știrile Antena Stars, despre starea de sanatate a acesteia.

- Consuela di Monaco trece prin momente dificile, dupa ce a aflat ca are mai multe probleme de sanatate. Vedeta locuiește peste hotare și este nevoita sa treaca prin aceste perioade grele de una singura. Marturisește ca starea sa nu este deloc buna, avand migrene in mod constant.

- Roxana Dobrițoiu a trecut prin clipe de coșmar din cauza unei diete! Cantareața a ajuns de urgența la spital! Artista a avut nevoie de ajutorul medicilor. Ce a marturisit vedeta, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Baboiash a avut parte de șocul vieții sale cand fiul cel mic a fost diagnosticat cu autism. Artistul a mers la mai mulți medici pentru a-i oferi o copilarie normala, iar la distanța la 4 ani a reușit sa faca acest lucru. Acum, vrea sa-i ajute și pe alți parinți care se confrunta cu probleme ale micuților.