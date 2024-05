Stiri pe aceeasi tema

- Miruna Lazea traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un fotbalist celebru. Iubitul ei este cel mai mare sprijin pe care il are din toate punctele de vedere, mai ales cand vine vorba de cariera. Chiar și așa, diferența de varsta de 15 ani a fost greu de trecut cu vederea de cei care o urmaresc…

- O femeie din Anglia a facut un pas neobișnuit in cautarea liniștii și protecției, dupa ce a afirmat ca soțul ei - o fantoma pe nume Edwardo - a inșelat-o și a incercat sa o urmareasca. In varsta de 40 de ani, aceasta s-a mutat in Romania cu scopul de a deveni vrajitoare, cautand sa-și gaseasca refugiul…

- Detaliile controversate despre desparțirea dintre Adi Istrate și fosta lui iubita au starnit in mulțime de discuții in showbiz-ul din Romania și au readus in fața fanilor declarații din trecut, la care nimeni nu se aștepta. Adi Istrate a recunoscut ca a inșelat-o pe Ariana cu Erika Isac!

- BT Direct, companie a Grupului Banca Transilvania care ofera persoanelor fizice imprumuturi in magazinele partenere, a inregistrat in 2023 accelerarea business-ului, susținuta de continuarea transformarii digitale și de parteneriatele cu magazinele care reprezinta branduri de notorietate in Romania.

- Dani Oțil a fost banuit de Mihaela Radulescu ca a inșelat-o cu Flavia Mihașan, pe vremea cand cei doi aveau o relație. Prezentatorul de la Neatza cu Razvan și Dani a facut lumina in acest caz. Iata ce marturisiri a facut prezentatorul emisiunii Power Couple Romania - La bine și la greu!

- Andreea Marin este o susținatoare a femeilor și un exemplu demn de urmat de feminitate și eleganța. Vedeta le-a transmis tuturor femeilor din Romania un mesaj emoționant și a dezvaluit care este cel mai important marțișor pe care l-a primit pana acum!

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro reușesc intotdeauna sa le surprinda pe vedetele din Romania in cele mai inedite ipostaze. De data aceasta, Daniela Nane și iubitul sau, tenorul Octavian Ene, au fost vazuți in timp ce ieșeau de la un eveniment cu mare ștaif din Capitala.