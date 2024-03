Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu și liderul PNL, Nicolae Ciuca, au anunțat cand vor decide daca actuala coaliție va avea candidat comun la alegerile prezidențiale. Raspunsul nu poate fi dat acum"Am venit cu un proiect pentru București, pentru Europa. Avem o coaliție de guvernare coerenta și daca…

- Banel Nicolița (39 de ani) a povestit un moment emoționant petrecut la Amara, echipa pentru care evolueaza in Liga 4 din Ialomița. Banel Nicolița nu poate sta departe de fotbal. Pregatește o noua generație la școala pe care a deschis-o in București, e nelipsit de la meciurile din Victory Cup, iar din…

- Dinu Sararu a murit in aceasta dupa amiaza, la Spitalul Universitar din București, la varsta de 92 de ani. Scriitorul a avut alaturi in ultimele sale clipe pe soția sa, Viviana și pe fiicele sale, Ruxandra și Alexandra.

- Mandru de moștenirea sa culturala , Petre Masala a pastrat vie tradiția dansului calușului, pe care l-a interpretat de-a lungul anilor cu o pasiune și un devotament remarcabil.„Eu, la etatea mea, joc mai bine decat aia tineri, uneori. Lumea ma intreba mereu: Ma, mai poti? Da' mie mi se pare usor si…

- Incidenta infectiilor respiratorii, in saptamana 5-11 februarie, a depasit nivelul mediu calculat pentru ultimele sezoane, dar este pe un trend usor descrescator fata de saptamanile anterioare, a anunțat joi, 15 februarie, Institutul National de Sanatate Publica, citat de Agerpres.Astfel, in saptamana…

- Ana și Marian sunt doi tineri care de doi ani iși cladesc familia pe care și-au dorit-o amandoi, iar de aproape un an, in viața lor a aparut Mihnea, o minune de baiețel. „Ne-am cunoscut in toamna anului 2021, pe rețelele de socializare, eu eram in Romania (Focșani), Marian era in Germania (Munchen)”,…

- O spun de cateva luni, dar sunt prea mic sa ma asculte cineva. Trebuie, daca vrem sa ne insanatosim ca natiune, sa ne decidem daca mai punem sefi civili in fruntea serviciilor secrete romanesti. Decizie grea. Pentru ideea de democratie, asa ar trebui. Dar sefii de servicii secrete din ultimele decenii,…

- A murit Marcu Tudor, fratele lui Corneliu Vadim Tudor, la varsta de 84 de ani. Marcu Tudor a fost deputat din partea PRM in Parlamentul Romaniei timp de 3 mandate, intre anii 1996 si 2008.Inmormantarea lui Marcu Tudor este programata sa aiba loc sambata, 30 decembrie, la ora 13:00, la Cimitirul Ghencea…