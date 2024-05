Stiri pe aceeasi tema

- Laura Giurcanu i-a mai acordat o șansa iubitului infidel. Deși cei doi s-au desparțit in urma cu mai multe luni, iar influencerița a avut o „idila” cu Aris Eram, fostul concurent de la America Express, s-au reintors unul in brațele celuilalt.

- La 19 ani, Andreea Bostanica este celebra pe social media. Are o mare comunitate, nu degeaba a fost supranumita „Regina TikTok-ului”. Pe cat de apreciata este, pe atat de multe controverse a starnit cu ultimele postari, asta dupa ce a distribuit imagini cu buchete de flori și cadouri de lux. Ar fi dat…

- Ilie Dumitrescu, fostul atacant al Stelei, a remarcat lipsa de autoritare a lui Bogdan Lobonț in vestiarul Rapidului, dupa ce antrenorul interimar a fost impins ușor de Ermal Krasniqi in timpul meciului cu Farul, pierdut de giuleșteni cu 1-3. Schimbat in minutul 60, kosovarul nu a vrut sa stea la discuții…

- Una dintre cele mai recente apariții ale lui Meghan Markle in spațiul public a dat naștere unui adevarat linșaj mediatic. Soția Prințului Harry a facut o gafa de zile mari, pe care internauții au considerat-o total deplasata. Despre ce a fost vorba, cu certitudine? Recent, Meghan și Harry au fost prezenți…

- Valerie Lungu și mama ei sunt intr-un nou scandal! Influencerița și Victoria Lungu nu mai vorbesc deloc in momentul de fața și, mai mult decat atat, nu se mai urmaresc nici pe rețelele de socializare. Iata ce mesaje acide a transmis vedeta pe InstaStory!

- Florin Salam are din nou probleme! Cantarețul de manele a ajuns in mijlocul unui nou scandal monstru. Cunoscutul interpret de muzica de petrecere este acuzat de discriminare in ceea ce privește persoanele cu dizabilitați. Iata ce declarații a facut o persoana cu deficiența de auz, despre gestul controversat…