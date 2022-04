Știri din „lumea rusă”: Tatăl și-a turnat fiica la FSB De la inceputul razboiului, rușii se toarna din ce in ce mai mult unii pe alții. Oamenii se plang polițiștilor de vecinii ale caror balcoane sunt impodobite cu panglici galbene și albastre, predau colegii forțelor de securitate care rup litera Z, iar unii chiar scriu declarații la forțele de ordine despre proprii copii. Pionerule, nu te rușina sa-ți torni parinții Și ai reținut-o pe fiica mea?Pe cine? „Fiica mea… a fost reținuta, nu? Pentru ce ? Știm doar ca undeva pe internet ați vazut niște mesaje despre ceva… apeluri pentru ce?Deci este… uciderea rușilor – este normal? Ei bine, apeluri. Așa… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

