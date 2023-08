Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza un sfarșit de saptamana plin, in care jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ” Ștefan Cel Mare ” Bacau vor acționa pentru siguranța cetațenilor și pentru buna desfașurare a evenimentelor care vor avea loc. Echipajele de jandarmerie vor fi alaturi de cetațeni la evenimentele…

- Imediat dupa uciderea colegei sale de camera, tanara de 18 ani a incercat sa acopere urmele crimei, dupa care a introdus corpul intr-un geamantan.“A facut cumva curat, nu in totalitate, in camera de hotel in care s-a si savarsit infractiunea. Spune inculpata ca de la momentul injunghierii pana la decesul…

- Doi barbati din Cernavoda au fost prinsi de jandarmi cum se drogau. Unul dintre barbati le a spus jandarmilor ca statea pe banca cu prietenul sau deoarece "voia sa fumeze un joint impreuna cu acesta ldquo;. Marti, pe 1 august 2023, in timpul unei misiuni de patrulare in orasul Mangalia, jandarmii din…

- Ieri, pe 27 iulie 2023, un barbat drogat din Cernavoda a fost prins cu o tigareta pe care o pastra pentru mai tarziu. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta IJJ Constanta , joi, 27.07.2023, in timpul unei misiuni de patrulare in orasul Cernavoda,…

- Un barbat a fost depistat cu patru pachetele de droguri si o tigareta de tip "jointldquo; in fata unei sali de jocuri din Constanta. Luni, pe 24.07.2023, in timpul unei misiuni de patrulare in municipiul Constanta, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta au observat, in fata…

- Ce s-a observat imediat la Vladimir Putin in timpul sedintei de urgenta organizate cu șefii a diferite agenții de aplicare a legii de la Moscova, dupa ce liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a pornit o rebeliune. Cum a reacționat liderul de la Kremlin și ce ascund gesturile sale, potrivit…

- In perioada 1 – 5 iunie, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj și Gruparii de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca au acționat pentru asigurarea unui climat optim de ordine și siguranța publica la manifestarile publice care s-au desfașurat in zona de competența. De asemenea, jandarmii…

- Un barbat a murit, sambata dimineața, imediat dupa ce a coborat dintr-un avion care efectua un zbor dintre Luton și Targu Mureș. Medicii au intervenit imediat pentru a-l salva, insa nimic nu i-a mai fost de ajutor. Pasagerii au asistat la niște scene ingrozitoare, care i-au terifiat. Totul s-a intamplat…