- Un turdean, și-a exprimat nemulțumirea in legatura cu șoferii autobuzelor Alis pe grupul Sesizari Turda, spunand ca aceștia parcheaza autobuzele unde vor ei. Turdeanul a mai adaugat ca șoferii de Alis iși parcheaza autobuzele in așa fel incat blocheaza atat parcarile, cat și curțile private ale cetațenilor.…

- Un turdean s-a gandit sa faca puțin haz de necaz in mediul online, postand pe grupul Sesizari Turda o fotografie in care muncitorii sparg asfaltul pe care l-au pus de curand. Un turdean a sesizat in mediul online ca dupa turnarea primului strat de asfalt, muncitorii au spart din nou strada Ion Luca…

- Un turdean a avertizat locuitorii de pe strada Zambilelor din Turda sa-și pazeasca bine mașinile, deoarece in zona a aparut un presupus infractor. Turdeanul a postat pe grupul de Facebook, Sesizari Turda, un anunț pentru locuitorii strazii Zambilelor, sfatuindu-i sa aiba grija la mașinile personale,…

- Un cititor a trimis astazi pe adresa redacției TurdaNews, o rugaminte prin care cere ca trotuarul de pe strada Tineretului, nr. 36 sa fie finalizat. Turdeanul care a facut aceasta sesizare este o persoana cu dizabilitați și este nevoit sa umble cu carje pentru a se putea deplasa, iar trotuarul care…

- O turdeanca a postat pe site-ul Sesizari Turda imagini cu mizeria lasata in urma de un grup de elevi de la Școala Avram Iancu din Turda Femeia spune ca in curtea blocului 3 de pe strada Rapsodiei, adolescenții fac mizerie și galagie, poliția locala a fost sesizata dar nu s-au luat masuri. „Priviți și…

- Un turdean a postat pe grupul Sesizari Turda cateva imagini cu o remorca lasata pe strada Ștefan cel Mare, spunand ca sta acolo de cateva zile. In postarea sa, turdeanul a menționat ca nici poliția locala și nici cea rutiera nu se ocupa de astfel de probleme, fiind prea ocupați cu pistolul radar la…

- Un turdean a publicat astazi o postare pe grupul Sesizari Turda despre un cablu cazut intr-o parcare de pe strada Macilor din cartierul Micro 3. Nu se știe daca firul, care este destul de lasat, este de curent sau de telefonie și ar putea pune in pericol viața trecatorilor, in special viața copiilor…

- Un turdean postat astazi pe grupul Sesizari Turda faptul ca piețele agro-alimentare de pe raza municipiului arata ca in anii ’80. Din cauza faptului ca acum in piețe gasim mese de beton și acoperișuri prin care te ploua garantat, turdeanul spune ca piețele sunt la nivelul anilor ’80 Prin aceasta constatare,…