Qari Hekman a fost ucis joi dupa-amiaza in cartierul Daz Aab, in provincia afgana Jowzjan (in nord), a precizat Hanif Rezai, purtatorul de cuvantul al armatei afgane.

El a mai spus ca Mawlavi Habib Ur Rahman a fost numit succesor al lui Hekman, in nordul tarii.

Gruparea militanta a aparut prima data in Afganistan in urma cu trei ani. Pe langa sediul principal din estul provinciei Nangarhar, la granita cu Pakistanul, membrii sai au fost activi in partea de nord a Afganistanului.

In timp ce violentele in Afganistanul musulman au fost rare la inceput, o serie de atacuri…