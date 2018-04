Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere superioritatea NATO, Rusia nu va indrazni sa raspunda militar la o eventuala lovitura asupra Siriei, iar șansele de succes ale rușilor in Orientul Mijlociu sunt nule, sustine Iuri Butusov, redactorul șef al publicatei censor.net.ua. „Siria este inconjurata de dușmaniii lui Putin și Assad,…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a anunțat, luni, ca va continua ofensiva in nordul Siriei și la alte localitați controlate kurzi, inclusiv o zona in care se afla militari americani, scrie AFP. “Dupa ce am preluat controlul asupra orașului Afrin , am lasat in urma etapa cea mai importanta…

- Rebelii sirieni aliati cu Turcia s-au dedat la jafuri in orasul Afrin din nord-estul Siriei, cucerit duminica alaturi de armata turca, relateaza corespondenti ai agentiei France Presse si o organizatie neguvernamentala. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) afirma ca dupa…

- Operatiunea militara turca din nordul Siriei impotriva fortelor kurde aliate Washingtonului a slabit lupta impotriva gruparii Statul Islamic (SI), a declarat marti secretarul de stat american Rex Tillerson, relateaza AFP. Ofensiva lansata de Ankara 'a deturnat lupta (coalitiei internationale) impotriva…

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat, marti, ca incheierea operatiunilor de amploare impotriva retelei teroriste Stat Islamic nu inseamna ca SUA si aliatii sai si-au indeplinit obiectivul de a infrange definitiv gruparea jihadista, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Turcia a inceput weekendul trecut operatiunea Ramura de Maslin, in Afrin, zona din nord-vestul Siriei. Deznodamantul incursiunii nu trebuie sa creeze prea mult suspans: Turcia va cuceri Afrinul relativ usor. Importanta incursiunii Turciei sta mai degraba in provocarile pe care ea le aduce in relatiile…

- Autoritatile turce au arestat peste 300 de persoane suspectate de ''propaganda terorista'' pe retelele de socializare impotriva ofensivei duse de Ankara impotriva unei militii kurde in nord-vestul Siriei, relateaza AFP. De la 20 ianuarie, ''311 de indivizi care au facut propaganda terorista pe retelele…

- Turcia a cerut Statelor Unite sa stopeze orice ajutor acordat fortelor kurde YPG sau altfel vor risca o confruntare cu trupele armatei Turciei aflate pe teritoriul Siriei - episod ce reprezinta o escaladare fara precedent a razboiului declaratiilor dintre cele doua state aliate NATO.