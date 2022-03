Stimulentul de inserție 2022. Ce valoare are, actele necesare şi condiţiile de acordare Pentru mamicile din Romania, conform legislației in vigoare, statul acorda o indemnizație de creștere a copilului sau stimulentul de inserție Aceste beneficii au fost pastrate odata cu promulgarea unei noi ordonanțe, Ordonanța de urgența nr. 32/2020, care specifica ca aceste sume sunt date de catre stat și pe perioada pandemiei. Conform unor noi reglementari, stimulentul […] The post Stimulentul de inserție 2022. Ce valoare are, actele necesare si conditiile de acordare appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

