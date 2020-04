Stimulent de risc de 2.500 lei pentru cadrele medicale Marcel Boloș, ministrul pentru fonduri europene, a anunțat luni seara, dupa ședința de guvern, ca stimulentul de risc pentru personalul medical care lupta cu epidemia de Covid-19 va fi de 2.500 de lei, de acest stimulent urmand sa beneficieze circa 75.000 de cadre medicale. Stimulentul de risc va fi acordat intregului personal care deserveste pacientii The post Stimulent de risc de 2.500 lei pentru cadrele medicale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

