Formatia Dinamo, detinatoarea trofeului, va intalni echipa CSM Timisoara, in optimile Cupei Romaniei la handbal masculin, conform tragerii ala sorti de marti, potrivit news.ro.

Dinamo Bucuresti a pierdut joi seara, in deplasare, partida cu PSG, lidera grupei A din Liga Campionilor la handbal masculin cu scorul 33-26 (17-14), intr-un meci contand pentru etapa a 12-a. Un alt rezultat din grupa face totuși ca Dinamo sa fie deja calificata in optimile competitiei, anunța Mediafax.

Jucatoarea croata de tenis Petra Martic (36 WTA, favorita nr. 4) a fost eliminata miercuri, in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Lyon, dotat cu premii totale de 225.480 de euro, dupa ce a cedat in trei seturi, 6-2, 6-7 (3/7), 2-6, in fata americancei Alycia Parks (79 WTA).

Echipele de polo Steaua Bucuresti si CSM Oradea vor disputa finala Cupei Romaniei, dupa ce au eliminat, vineri, in semifinale, formatiile Dinamo Bucuresti, respectiv Rapid Bucuresti. Turneul final al Cupei Romaniei are loc la bazinul Otopeni.

Echipele CSM Bucuresti si Rapid Bucuresti vor fi adversare in turul doi al Cupei Romaniei la handbal feminin (optimile de finala), conform tragerii la sorti care a avut loc vineri, potrivit news.ro.

Echipele Real Sociedad si Sevilla FC s-au calificat in sferturile de finala ale Cupei Spaniei la fotbal, in urma meciurilor disputate miercuri seara, potrivit Agerpres.

Una din fiicele lui Pele a publicat, duminica, o fotografie cu tatal sau primind un masaj la picior si urmarind finala Cupei Mondiale de fotbal 2022 de la spitalul unde se lupta cu un cancer de colon, informeaza AFP.

O solicitare a presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, de a tramsnite un mesaj de pace inainte de startul finalei Cupei Mondiale de fotbal din Qatar ar fi fost respinsa de FIFA, potrivit unei surse citate de CNN, potrivit news.ro.