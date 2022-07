Ştiaţi că un fruct obişnuit este interzis în penitenciarele din întreaga lume? Care sunt motivele Un fruct deosebit de apreciat pretutindeni pare sa fie dusmanul statului de drept si al securitatii din penitenciare. Prin urmare detinutii au interzis la el. Pe lista obiectelor interzise in inchisori exista si un fruct. Este vorba de beneficia si respectabila... lamaie. Lamaile sunt interzise din doua motive principale. In primul rand, lamaia si derivatele acestui fruct sunt interzise pentru detinuti, motivul principal fiind acela ca aceste fructe pot fi utilizate foarte usor pentru obtinerea alcoolului. O alta explicatie este aceea ca acest fruct exotic este interzis in spatele gratiilor… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

