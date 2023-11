Știai că poți cumpăra haine din blană realizate la comandă? Bespoke și made to measure Clasicele haine blana au fost, sunt și vor ramane in trenduri pentru ca au un farmec atemporal. Chiar și o singura haina de blana de calitate premium va fi piesa de rezistența a garderobei tale, pentru ca impresioneaza prin textura, cromatica, dar și confort. Daca ai cautat de-a lungul timpului haine de blana, dar ai simțit ca ești departe de modelul perfect pentru tine, care sa te avantajeze, trebuie sa știi ca exista soluții! Aceste haine blana bespoke sau made to measure sunt raspunsul la toate cautarile tale: ai posibilitatea sa te bucuri de modelul dorit, fara eforturi! Afla mai multe… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Haine lejere, un stil vestimentar mai puțin modern, culori simple, melodii dansante, nostalgii și versuri autohtone, romanești. Acestea sunt ingredientele noii imagini a lui Andrei Ursu, care și-a anunțat fanii ca, incepand cu luna octombrie, da startul unui nou capitol din viața sa. „Rebrenduire, schimbare…

- Gușa: Sociologii l-au bagat deja pe Simion in finala prezidențiala. De ce nu se poate repeta modelul Iliescu-Vadim din anul 2000 și va fi nevoie de un lup imbracat in blana de oaie suveranista. Sa continuam, prieteni goldiști, cu analizarea cercetarilor in serie ale institutelor de sondare. O sa vedeți…

- Abordare noua la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) in privința comunicarii cu masele. Instituția a publicat pe pagina sa de FB o serie de fotografii realizate tinerilor din anii ’ 80 care aveau curajul sa poarte haine diferite de marea masa. Ce riscau adolescenții acelor…

- Primaria orasului Tulcea a semnat contractul de achizitie a unei nave pentru transportul calatorilor intre Tulcea si suburbia Tudor Vladimirescu, nava urmand sa fie data in folosinta peste sase luni, a anuntat autoritatea locala.

- Consiliul Județean Alba cumpara doua autoutilitare și o ambulanța TIP C: Licitația de peste UN MILION de lei, lansata in SEAP Consiliul Județean Alba cumpara doua autoutilitare și o ambulanța TIP C: Licitația de peste UN MILION de lei, lansata in SEAP Consiliul Județean Alba a lansat recent in Sistemul…

- Inceput de an școlar: la ce trebuie sa fie atenți parinții cand cumpara rechizite școlare sau haine pentru copii. Sfaturi ANPC Directorul general al Directiei Generale Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana ANPC, Paul Anghel, a transmis sfaturi utile la achiziționarea rechizitelor, uniformelor…

- Austeritate dar nu pentru toți: Instituțiile statului cumpara becuri LED in valoare de 15 milioane de euro Austeritate dar nu pentru toți: Instituțiile statului cumpara becuri LED in valoare de 15 milioane de euro In timp ce Romania este in regim de austeritate, mai multe institutii din țara isi vor…