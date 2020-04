Stiri pe aceeasi tema

- Masurile impotriva COVID-19 capata culoarea roz in India, dupa ce pasarile invadeaza orasul Mumbai. Societatea de Istorie Naturala din localitate estimeaza ca numarul pasarilor care au migrat pe fondul retragerii oamenilor in case a crescut cu 25%, arata platforma the Print. Masurile impotriva Covid-19…

- Pasarile flamingo formeaza prietenii durabile, iar unele exemplare se comporta asemenea unor cupluri casatorite, sustin autorii unui studiu stiintific preluat marti de Press Association. Potrivit unei cercetari realizate de Universitatea din Exeter, chiar daca fac parte din stoluri mari, aceste pasari…

- Un tanar din satul Curtuiușu Mare, comuna Valea Chioarului, judesul Maramureș, a fost obligat de familie sa se refugieze in podul casei, dupa ce s-a intors din Italia. Din cauza deciziei rudelor, barbatul a amenintat ca se sinucide. In Italia, tanarul s-a aflat intr-o zona care nu a fost afectata de…

- Despre Costel Bocu si campaniile sale umanitare am mai scris prin decembrie, atunci cand va relatam pentru prima data unele dintre cele mai marcante povesti pe care le-a descoperit obobesteanul. Acum a venit randul sa va prezentam cativa dintre prietenii fara de care Costel Bocu nu ar fi reusit sa aduca…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, vineri, la o reuniune de coordonare cu omologii din grupul statelor membre "Prietenii coeziunii", in marja reuniunii extraordinare a Consiliului European in care se discuta viitorul buget multianual al Uniunii Europene, potrivit...

- ​Sportivul Tibi Ușeriu mai are 150 de kilometri pâna la finalul cursei de la Cercul Polar, dupa patru zile de concurs, în care au mai ramas doar patru atleți. Este în continuare pe locul doi, problemele cu stomacul persista, iar la picior a suferit deja o degeratura, informeaza Mediafax.Tibi…