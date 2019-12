Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul este organizat anual de agentia Argo pentru padocurile defavorizate din Iasi si din jurul orasului si are ca scop strangerea de alimente, paturi, haine vechi, covoare, medicamente si produse de curatenie pentru cainii si pisicile fara stapan. Padocurile care au cel mai mult nevoie ajutor…

- Un cunoscut ONG din Iasi a castigat un proces intentat Partidului Social Democrat. Organizatia civica „Reset", care in ultimii ani a protestat activ impotriva modificarilor legilor justitiei - implicit impotriva PSD, va trebui sa primeasca un raspuns complet de la social-democrati cu privire la un turneu…

- Organizatia civica Reset din Iasi a adresat PSD o cerere in baza Legii 544/2001, in care a cerut sa afle: Care este suma platita pentru inchirierea elicopterului cu care Viorica Dancila a fost in turneu in Moldova, in luna agust? Cine detine firma de la care a fost inchiriat elicopterul sau cine este…

- Un dosar de o agresiune iesita din comun a fost declinat zilele trecute de catre judecatorii militari ieseni catre Tribunalul Vaslui. Tiberiu Leonte a fost trimis in judecata pentru tentativa la omor calificat de catre Parchetul Militar din Iasi, individul avand calitatea de plutonier la momentul finalizarii…

- Un barbat, recent eliberat din pușcarie, a talharit doua femei de 66 si 82 de ani, Indivicul le-a urmarit pe victime pana au intrat in bloc, iar cand acestea au ramas singure, le-a atacat. Agresorul a fost arestat preventiv si urmeaza sa fie trimis in judecata. Individul de 55 de ani a fost condamnat…

- Tragedia comisa de Mihai Micu a avut loc acum un an, pe 22 octombrie 2018, in Targu Frumos. In acea seara, in jurul orei 19.15, Micu conducea o Dacie Logan spre Iasi. In oras, pe un sector de drum unde viteza de circulatie era limitata de 30 de kilometri la ora, individul a lovit o femeie de 71 de ani,…