- Deputatul clujean Steluta Cataniciu a anuntat luni ca paraseste ALDE si ca se alature Partidului Puterii Umaniste (social-liberal), in spatele caruia se afla Dan Voiculescu. Aceasta va conduce filiala Municipiului Bucuresti a partidului.

- La etapa speciala a examenului de Evaluare Nationala, care incepe luni, s-au inscris 216 absolventi ai clasei a VIII-a, a anuntat, duminica, Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC). Examenul se va organiza in 60 de centre din 37 de judete si in municipiul Bucuresti. In sesiunea speciala se vor respecta…

- Potrivit acestuia, GCS ca a crescut in mod fals, intenționat, numarul de noi cazuri de persoane infectate cu coronavirus, pentru a pune presiune pe Parlament, in contextul controverselor legate de prelungirea starii de alerta. Mai mult decat, deputatul ALDE acuza faptul ca raportarile zilnice ale GCS…

- Corneliu Dobritoiu va conduce Departamentul de Aparare si Ordine Publica din cadrul Partidului Puterii Umaniste, a transmis formatiunea politica printr-un comunicat de presa. Corneliu Dobritoiu a fost ministru al Apararii in anul 2012, iar in prezent este general in rezerva. loading...

- Deputatul PSD Iași Camelia Gavrila transmite un mesaj important de Ziua Profesorului."Elogiu profesorilor – vocație, pasiune, daruire Arta suprema a profesorului este de a trezi bucuria exprimarii creatoare și bucuria cunoașterii. (A. Einstein)Ziua Invațatorului se sarbatorește…

- Toți cei 6 deputații ALDE s-au afiliat grupului parlamentar al PSD. Deputatii ALDE s-au afiliat grupului parlamentar al PSD, a anuntat, miercuri, deputatul Varujan Vosganian in plenul Camerei Deputatilor. Este vorba de 6 parlamentari care activau ca deputați neafiliați dupa desființarea grupului ALDE.…

- Un convoi de 20 de camioane cu echipamente sanitare pleaca din București spre Chișinau, Republica Moldova, pentru sprijinirea acestei țari in lupta impotriva epidemiei de coronavirus. Convoiul se...