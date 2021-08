Stellantis extinde măsurile de oprire a producţiei la mai multe fabrici din Europa, din cauza deficitului de semiconductori Producatorii de masini, dependenti din ce in ce mai mult de componentele electronice, se confrunta cu o concurenta dura din partea industriei electronice de consum pentru aprovizionarea de cipuri, afectata de o serie de intreruperi ale lantului de aprovizionare in timpul pandemiei COVID-19. Uzinele de la Rennes si Sochaux din Franta, precum si uzina Eisenach din Germania, care produc vehicule utilitare usoare, au suferit intreruperi de productie saptamana trecuta. Productia va ramane oprita saptamana aceasta la uzina de la Rennes, in timp ce va fi suspendata la uzina italiana SevelSud, asa cum… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

