Stiri pe aceeasi tema

- Viceliderul deputatilor PSD, ieseanul Silviu Macovei desfiinteaza declaratiile hazardate ale lui Alexandru Muraru, presedintele PNL Iasi prin care isi manifesta dorinta ca PNL sa nu mai cedeze functia de premier anul viitor (asa cum era stipulat in protocolul Coalitiei). Efortul lui Alexandru Muraru…

- Sorin Cimpeanu (PNL), a declarat, sambata, ca Romania nu se poate lauda ca a avut un „cel mai bun ministru al Educatiei” in ultimii 30 de ani, ca daca am fi avut, nu eram acum in aceasta situație. „Am fost intrebat care cred eu ca este cel mai bun ministru al Educatiei din ultimii 30 de ani. Cu tristete…

- Seceta care afecteaza și astazi iremediabil munca fermierilor romani și produsele care ajung pe masa noastra nu va putea fi combatuta fara un sistem de irigații național. Dar, in ciuda acestui adevar, inca nu avem prinse in PNRR fondurile necesare pentru modernizarea și salvarea agriculturii romanești,…

- „PAS a luat toata puterea in maini și ceea la ce s-a descurcat foarte bine a fost schimbarea persoanelor din funcție și plasarea altor persoane, care fie sunt din echipa, fie sunt vazute mai bine de PAS. Cat privește economia, cu greu se vor gasi date care sa descrie pozitiv situația in țara, dupa un…

- Dupa deschiderea noii sesiuni parlamentare din toamna, noul președinte al Senatului va fi unul dintre actualii miniștri ai cabinetului Ciuca. Pana la sesiunea parlamentara din septembrie, Alina Gorghiu va fi președintele interimar al Senatului. Insa, potrivit informațiilor noastre, noul șef al senatorilor…

- Alina Mungiu Pippidi a declarat, intr-un interviu pentru Libertatea, ca o decizie trecuta neobservata a Ministerului Educației a reacreditat la pachet școlile militare care organizeaza doctorate, desi unele fusesera desființate dupa plagiate dovedite. “Asta a fost crima anului facuta de Iohannis și…