- Iulian Bulai (foto), vicelider al grupului USR PLUS din Camera Deputatilor, transmite ca ar fi dispus sa voteze o motiune de cenzura impotriva prim-ministrului Florin Citu. „Florin Citu trebuie sa plece. Este impardonabil gestul de remaniere a lui Stelian Ion. Lupta anticoruptie este sabotata din guvern.…

- Stelian Ion, ministrul Justiției, reacționeaza la anunțul premierului Cițu cu privire la remanierea sa. Acesta afirma ca „premierul Florin Cițu arata in seara aceasta inca o data ca nu are respect pentru lege, pentru Constituție”. „Avand in vedere antecedentele sale, poate ca nu este de mirare”,…

- ​Ministrul demis al Justiției, Stelian Ion, reacționaza, acuzându-l pe Florin Cîțu ca nu are respect fața de lege. El face aluzie la episodul SUA al premierului comentând ca „având în vedere antecedentele, poate nu e de mirare”. Stelian Ion mai spune…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca il revoca pe ministrul Justiției, Stelian Ion, susținand ca acesta se opune reformelor. „Am semnat cererea de revocare din funcție a ministrului Justiției,...

- Nazare, revocat de premier din funcția de ministru la Finanțe. Premierul Florin Cițu l-a anunțat pe Alexandru Nazare chiar inaintea ședinței de guvern ca nu va mai fi ministru de finanțe. Premierul Florin Cițu l-a anunțat, joi, pe Alexandru Nazare, inaintea ședinței de Guvern, ca nu va mai fi ministru…

- Jurnalistul Radu Tudor susține ca premierul Florin Cițu a primit unda verde de la Cotroceni și, pe langa ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, alți doi sau trei miniștrii vor fi schimbați. Jurnalistul arata ca ar fi vorba despre ministrul Agriculturii, Adrian Oros și ministrul Justiției, Stelian…