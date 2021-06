Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat marti ca decizia Curtii Constitutionale privind functionarea Sectiei speciale este cumva in contradictie cu decizia CJUE, iar in context este de asteptat o reactie din partea Comisiei Europene.



"Decizia CCR intra cumva in contradictie cu decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene, in sensul in care se stabileste prevalenta dreptului intern asupra dreptului Uniunii Europene. Acest lucru nu poate decat sa incurce si mai tare. Este de asteptat pe viitor o reactie din partea Comisiei Europene, pentru ca lucrurile nu pot ramane asa. In general,…