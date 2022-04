Stejarii merg la Cupa Mondială de Rugby din 2023, Franța! Nationala de rugby a Romaniei a obtinut calificarea la Cupa Mondiala din Franta dupa ce Spania a fost descalificata. Conform World Rugby, naționala Spaniei, clasata mai sus decat Romania, a fost descalificata din cauza folosirii unui jucator ineligibil in doua meciuri din cadrul Rugby Europe Championship 2021-2022. “O comisie judiciara independenta care a analizat o potențiala incalcare a articolului 8 (eligibilitatea pentru o echipa naționala) a stabilit ca Spania a aliniat un jucator neeligibil in timpul a doua meciuri de calificare pentru Cupa Mondiala de rugby 2023 și a impus o deducere de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

