Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de rugby a Romaniei debuteaza sambata, 9 septembrie, la Cupa Mondiala de Rugby ce are loc in Franța. In primul meci al Grupei B, Stejarii vor intalni Irlanda, actualul lider mondial și caștigatoarea Turneului celor 6 Națiuni. Partida are loc la Bordeaux, pe Stade de Bordeaux, de la ora 16:30.…

- Cupa Mondiala de Rugby, al treilea eveniment sportiv planetar ca audiența, debuteaza vineri, 8 septembrie, in Franța, iar Romania are primul meci sambata, la Bordeaux, pe Stade de Bordeau.Tricolorii dau piept cu Irlanda, care se afla pe locul 1 in clasamentul World Rugby, un meci infernal pentru ...

- Romania face ultimele pregatiri in țara inaintea Cupei Mondiale din Franța care se va desfașura in perioada 8 septembrie- 28 octombrie. „Stejarii” i-au luat ca parteneri de antrenament pe rugbiștii de la Dinamo, cu care s-au antrenat atat pe stadionul Arcul de Triumf cat și pe terenul de antrenament…

- Staful tehnic al echipei nationale de rugby a Romaniei a stabilit lotul de 33 de Stejari pentru Cupa Mondiala de Rugby din Franta, informeaza rugbyromania.ro. La Cupa Mondiala de Rugby, Stejarii se afla in Grupa B si vor disputa primul meci in data de 9 septembrie cu Irlanda, la Bordeaux, apoi vor juca…

- Romania incepe pregatirile pentru Mondialul de rugby din Franta din aceasta toamna. „Stejarii” intra in cantonament cu un lot de 50 de jucatori, dintre care sapte componenti provin de la SCM Timisoara: Ciprian Chiriac, Eugen Capațina, Lucian Mureșan, Vlad Neculau, Gabriel Rupanu, Alin Conache și Marius…

- Stafful tehnic al nationalei de rugby a Romaniei a anuntat, marti seara, un lot largit de 50 de jucatori pentru Cupa Mondiala care va fi gazduita de Franta in aceasta toamna.„Stejarii” vor intra intr-un cantonament la Bucuresti, intre 17 iunie si 2 iulie, din cei 50 de sportivi, 35 evoluand in tara,…

- Nationala de rugby a Romaniei intra oficial in linie dreapta cu pregatirea pentru Cupa Mondiala de Rugby din Franta, competitie care va debuta pe 8 septembrie, informeaza FR Rugby.Stejarii se afla in Grupa B si vor disputa primul meci pe 9 septembrie cu Irlanda, la Bordeaux, apoi vor juca pe 17 septembrie,…