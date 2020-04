Stiri pe aceeasi tema

- Știm finaliștii Asia Express 2020! Din pacate, Adda și Catalin au parasit concursul Asia Express 2020, dupa ce au primit un „banuț” roșu, ceea ce inseamna eliminare. Astfel, maine, de la 20:30, Fodor și Bontea pe de o parte și Speak și Ștefania pe de alta parte vor lupta pentru trofeul Asia Express…

- Record inedit pentru Speak și Ștefania! Cei doi traiesc o perioada senzaționala in viața lor, mai ales acum ca iși pot striga bucuria fața de logodna lor, un moment emoționant care a avut loc chiar la „Asia Express”.

- Speak și Ștefania se afla printre echipele care au ajuns pana in semifinalele Asia Express. In timp ce Ștefania citea un bilet de la Speak, bilet pe care fiecare concurent i l-a scris partenerului, Speak s-a pus in genunchi și a cerut-o pe Ștefania de soție. Evident, Ștefania a acceptat și noua ne suna…

- Concurenții ramași in „Asia Express”, sezonul 3, au fost nevoiți sa iși demonstreze talentul de make-up artiști, pe „Drumul Comorilor”, in Taiwan. Alex Abagiu s-a ales cu un moment de colecție.

- Ieșirea din competiție a fraților Ristei, unul dintre cele mai simpatice cupluri de la „Asia Express”, i-a dezamagit pe fani și acuzațiile au inceput sa curga, la adresa lui Speak. Dupa ce Speak și Ștefania s-au calificat in etapa urmatoare, artistul a postat pe contul sau de socializare o fotografie…

- O noua seara de duminica, o noua ediție Asia Express. De aceasta data, noul episod a inceput cu fast, Alex Abagiu fiind sarbatorit de concurenți. De asemenea, norocul s-a ținut lanț de el și de colegul lui, Radu Vladuț, intrucat au caștigat banuți și au decis ordinea in care vor pleca concurenții in…

- ASIA EXPRESS 24 MARTIE 2020 LIVE VIDEO online stream Antena 1. Cei doi au caștigat imunitatea mare a etapei cu numarul șase și vor beneficia de cazare, de 100 de Euro, dar și de siguranța ca pentru ei Asia Express continua: "Mai duc reactoarele!", au spus cei doi entuziasmați la aflarea veștii.…

- Speak și Ștefania au caștigat din nou imunitatea și inregistreaza inca o victorie importanta in parcursul lor din sezonul 3 Asia Express. Dupa curse contra cronometru, provocari dure și nervi intinși la maximum, cei doi concurenți vor avea parte de o binemeritata pauza.