Stiri pe aceeasi tema

- Izabela Novac are 22 de ani, vine din Drobeta-Turnu Severin și este antrenoare de tenis. Concurenta s-a inscris in sezonul 10 Chefi la cuțite pentru a-și depași limitele, iar cea care a susținut-o in aceasta experiența a fost bunica ei.

- Ida Maria Samson a venit in prima ediție a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 4 septembrie 2022, pentru a-i impresiona pe jurați cu preparatul sau, insa lucrurile au luat o intorsatura neașteptata cand a inceput sa povesteasca despre viața sa. Chefii au ramas surprinși de dezvaluirile dureroase ale…

- Celebrul show gastronomic Chefi la cuțite revine la Antena 1, duminica, 4 septembrie, de la ora 20:00, cu o rețeta in care farfuriile spectaculoase și gusturile rafinate se impletesc cu emoțiile și poveștile fascinante ale concurenților, dar și cu episoad

- Codruța Sanfira a ajuns in finala saptamanii de la Splash! Vedete la apa, iar soția lui Valentin Sanfira s-a antrenat doar o ora și jumatate pentru saritura pe care a facut-o in aceasta seara de la cinci metri. Vedeta a impresionat juriul cu ambiția sa.

- Pe 4 septembrie, la Antena 1, incepe sezonul 10 Chefi la cuțite, care aniverseaza totodata 10 ani de cand Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu și-au dat pentru prima data mana, acceptand provocarea de a transforma gastronomia intr-un savuros spectacol al micului ecran.Celebrul show…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi a avut a doua cea mai buna concurenta din tara pe loc bugetat la cea mai cautata specializare: Medicina generala. Cu 3,59 candidati / loc bugetat, aceasta a fost intrecuta doar de UMF din Targu Mures, unde au fost 709 candidati pe 150…

- Cinci candidati pe loc. Aceasta a fost concurenta la examenul de admitere organizat luni la Universitatea Politehnica din Bucuresti. Cei mai multi absolventi de liceu au ales specializarea Automatica si Calculatoare.