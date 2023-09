Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a eliberat-o pe Ștefania Gabriella Ferencz din funcția de secretar general in Ministerul de Interne, la cerere, incepand cu data de 1 septembrie, se arata intr-o decizie publicata in Monitorul Oficial. Potrivit deciziei, Ștefania Gabriella Ferencz „preda lucrarile și bunurile…

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, se declara ferm convins ca și in mandatul 2024-2028 la guvernare va fi tot Coaliția PSD-PNL. ”Sunt convins si am incredere in capacitatea romanilor de a vedea exact cine isi doreste bunastarea acestui popor iar coalitia la guvernare, PNL-PSD, sunt convins ca are…

- Oare Martin Garrix știe cu cine s-a pozat la Untold? DJ-ul numarul 1 al lumii a postat o poza in care apare alaturi de Lucian Bode, fostul ministru de Interne, venit la Untold (oare in ce calitate?!), primarul Emil Boc și Bogdan Buta, fondatorul festivalului.

- Clujeanul Mircea Abrudean a fost numit in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, printr-o decizie a prim-ministrului Marcel Ciolacu publicata, luni, in Monitorul Oficial. Tot luni, Alexandru-Mihai Ghigiu a fost numit in functia de sef al Cancelariei prim-ministrului. Numirea…

- Mihai Puțintei Spatarelu a fost numit in functia de secretar general cu caracter temporar in cadrul Ministerului Agriculturii. Decizia premierului Marcel Ciolacu privind numirea a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial. Mihai Puțintei Spatarelu a fost director general la APIA, iar pana la numire…

- Mircea Abrudean a fost numit oficial secretar general al guvernului, potrivit unei decizii semnate de Marcel Ciolacu și publicate in Monitorul Oficial. Premierul Marcel Ciolacu a fost de acord luni, in urma unei ședințe de coaliție, sa il numeasca pe liberalul Mircea Abrudean ca secretar general al…

- Lucian Heiuș revine rapid la Ministerul Finanțelor dupa ce și-a dat demisia la finele lui mai din fruntea ANAF. Liberalul Lucian Heiuș va fi numit secretar general la Ministerul Finanțelor, instituție preluata la rotativa de catre Marcel Boloș. Heiuș a demisionat la sfarșitul lunii mai de la conducerea…

- Noul premier Marcel Ciolacu a oferit un amplu interviu publicației Euractiv, in care a vorbit inclusiv despre obiectivul Romaniei de a adera la spațiul Schengen. Ciolacu a spus ca Romania a invațat din greșelile trecutului, iar miniștri care au fost implicați in acest dosar nu se mai regasesc in noul…