- CFR Cluj va primi vizita celor de la Sepsi OSK joi, de la ora 20:00. Meciul se va disputa pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu” din Gruia.In conferința de presa de dinaintea meciului cu Sepsi, tehnicianul de pe banca celor de la CFR Cluj a vorbit despre cei trei jucatori pe care nu se va baza, fiind…

- Sepsi abordeaza meciul restanța cu CFR Cluj, programat joi, in Gruia, cu o echipa decimata de accidentari și suspendari. Antrenorul covasnenilor, Liviu Ciobotariu (52 de ani), nu poate conta pe cinci jucatori importanți: Nicolae Paun, Johahtan Rodriguez, Bogdan Otelița, Denis Ciobotariu, toți cu probleme…

- CCA a trimis la FCU Craiova - CFR Cluj o brigada care le provoaca amintiri de coșmar oltenilor. La „centru” va fi același arbitru care a intrerupt meciul cu Sepsi de la inceputul anului, bucureșteanul Andrei Chivulete. Intr-o perioada in care arbitrajele și delegarile din Superliga provoaca dezbateri…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 08:00, sunt semnalate mai multe zone de pe raza judetelor Cluj, Salaj, Bistrita Nasaud si Harghita, unde vizibilitatea in trafic esteredusa sub 200 de metri, izolat chiar sub 50 de metri, din cauza cetii. Recomandam…

- Istvan Kovacs a refuzat un penalty pentru oaspeți, in meciul CFR Cluj - Petrolul Ploiești 1-0.Meciul din Gruia a avut doua faze controversate. Prima, in minutul 32, cand portarul Sava a parut sa il impiedice pe Musi in momentul in care s-a ridicat de pe gazon dupa o respingere. A doua faza s-a petrecut…

- Laszlo Dioszegi a recunoscut ca Sepsi n-a incheiat acest mercato și ca și-ar mai dori un fundaș central. Covasnenii l-au ochit pe Bogdan Țiru, insa deocamdata pretențiile pe care fostul stoper de la Farul le are sunt peste puterile clubului din Sfantu Gheorghe. „Noi i-am oferit un contract, bun din…

- Cluburile de fotbal CFR 1907 Cluj si Broendby IF au ajuns la un acord privind transferul definitiv al atacantului Emmanuel Yeboah (20 ani) la gruparea daneza, a anuntat, sambata, echipa din Gruia pe pagina sa de Facebook.Venit la CFR la inceputul anului trecut, Yeboah ''si-a demonstrat, in scurt…

- Marius Ștefanescu (24 de ani), extrema stanga a celor de la Sepsi, a analizat partida caștigata, luni seara, impotriva lui Dinamo, scor 3-0, in runda cu numarul 3 din Superliga. Jucatorul trupei din Covasna a spus ca Sepsi și-a indeplinit obiectivul stabilit inaintea partidei de la București: caștigarea…