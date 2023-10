Stiri pe aceeasi tema

- Patronul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, spune ca nu se va mai uita niciodata la fotbal daca formația pe care o conduce va retrograda la finalul acestui sezon din Superliga. Gruparea din nordul Moldovei este ultima in clasamentul Ligii 1, cu numai 6 puncte adunate in 11 runde, este singura…

- Poli Iași și Petrolul Ploiești se intalnesc luni, de la ora 18:00, in penultima partida a etapei #11 din Superliga. Duelul din Copou va fi liveTEXT pe GSP.ro. Vezi AICI rezultatele și marcatorii rundei #11 din Superliga! Ce va fi luni in Copou? Dupa un start greoi de campionat, elevii lui Leo Grozavu…

- FC Botoșani și UTA Arad au remizat, scor 2-2, intr-o partida din runda cu numarul 10 din Superliga. Godberg Cooper (26 de ani), atacantul italian care a marcat golul egalizator al aradenilor in prelungiri, a analizat meciul din nordul Moldovei. Botoșanenii au condus pana in minutul 90+7, cand italianul…

- Patronul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, a dezvaluit ca a purtat tratative cu atacantul algerian Billel Omrani (30 de ani) in legatura cu o posibila venire a acestuia la gruparea din nordul Moldovei. Billel Omrani și-a incheiat ințelegerea cu cei de la FCSB la inceputul verii, iar de atunci…

- Poli Iași și FC Botoșani se infrunta in aceasta dupa-amiaza, de la ora 18:30, in partida care a capatat in ultimii ani supranumele de „Derby-ul Moldovei”. Duelul din Copou, primul meci direct oficial dupa mai bine de doi ani, va fi liveTEXT pe GSP.ro. Vezi AICI rezultatele și marcatorii etapei #9 din…

- Jocul din SuperLiga de fotbal, dintre ”U” Cluj și Poli Iași s-a intrerupt, pentru a doua oara, in minutul 54, din cauza terenului impracticabil, iar jucatorii au fost trimiși la cabine. Ploaia a inceput la pauza meciului. A plouat torențial vreo 10-15 minute, apoi a continuat ”normal”. Gazonul nu a…