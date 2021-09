Fostul antrenor al reprezentativei de fotbal a Germaniei Under 21, Stefan Kuntz, a semnat un contract pe 3 ani cu Federatia turca urmand sa preia banca tehnica a primei reprezentative a acestei tari, scrie DPA, citat de agerpres. Kunz, care a castigat ca jucator EURO 1996 cu Mannschaft inainte de a obtine, ca antrenor, trofeul european la Under 21 in 2017 si in iunie acest an, il inlocuieste pe Senol Gunes.

''Un pic ma simt ca si cand as reveni acasa. As vrea sa fiu cel mai german dintre turci sau cel mai turc dintre germani'', a declarat Kuntz, care a jucat un sezon la Besiktas in 1995-1996.…