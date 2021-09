Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan J. Doyle are o poveste de viața emoționanta. S-a nascut la Satu Mare, dar a fost adoptat de o familie din Irlanda. Acesta a facut senzație la X Factor. A venit la X Factor pentru a-și testa abilitațile vocale, iar jurații au fost surprinși cand au vazut cu cat patos și pasiune a cantat […]

- Emoțiile au fost la inalțime, seara trecuta, la Antena 1, nu doar pentru concurenți ci și pentru jurați, care au aflat grupele ale caror mentori vor fi in cel de-al zecelea sezon. Cei patru jurați au aflat inca de la inceputul sezonului grupurile ale caror mentori vor fi. Astfel, pentru…

- Deian Sorescu (23 de ani), capitanul și cel mai bun jucator al lui Dinamo, nu a mai rezistat și a izbucnit la adresa conducerii din Ștefan cel Mare, la finalul meciului pierdut de ”caini”, 0-1 in compania celor de la Chindia Targoviște. Mijlocașul lui Dinamo are un start de sezon excelent! A marcat…

- O tanara si un barbat din judetul Botosani s-au ales cu dosar penal dupa ce au incercat sa se inscrie la Facultatea de Drept de la Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava in baza unor diplome de bacalaureat false, informeaza Adevarul.ro . Reprezentantii Facultatii de Drept si Stiinte Administrative…

- S-a vorbit multa vreme ca problemele financiare uriașe l-ar fi facut pe antrenorul ceh sa plece din Ștefan cel Mare. Dar pe langa restanțele financiare, insolvența sau interdicția la transferuri, a fost dezvaluit principalul motiv pentru care acesta ar fi decis sa se desparta de ”caini”, chiar inaintea…

- Iuliu Mureșan (67 de ani), administratorul special de la Dinamo, a dezvaluit motivul pentru care „cainii” au jucat in echipamentul verde cu FC Voluntari. Cronica meciului Dinamo - Voluntari 3-2 » „Chiar daca au stat doar in furtuna, n-au uitat de vremea buna” Dinamo a inceput sezonul in mare stil,…

- Ilinca DANDOCZI (20 ani) este cel mai nou membru al redacției TurdaNews. Studenta la Jurnalism, Ilinca a ajuns la TurdaNews pentru ca și-a dorit asta, in primul rand. Spun ”și-a dorit”, pentru ca ea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Andrei Cristea (37 de ani) a povestit culisele transferului la Universitatea Craiova, la care a ajuns in ianuarie 2019. In acea perioada, atacantul era dorit și de FCSB. In ianuarie 2019, dupa 3 ani la Poli Iași, Andrei Cristea era dorit de doua dintre echipele de top ale Romaniei, FCSB și Universitatea…