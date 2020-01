Ștefan Banica Jr., fostul iubit al Cristinei Țopescu, a postat un mesaj emoționant pe pagina de Facebook, dupa aflarea tristei vești despre moartea fostei prezentatoare TV.

''Mi-e foarte greu sa scriu aceste randuri. A fost un OM frumos, idealist, cu un suflet mare si un excelent profesionist in meseria ei. A fost omul alaturi de care am trait una dintre cele mai frumoase si intense perioade din viata mea. Drum lin printre ingeri! Vei avea intotdeauna un loc special in sufletul meu.'', a scris Ștefan Banica Jr.

