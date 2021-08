Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a caștigat meciul amical disputat vineri seara, in compania echipei din Liga a 2-a, AS FC Buzau, scor 5-1.Vicecampionii en-titre au purtat in premiera noul echipament de joc, care a fost prezentat oficial astazi. La meci au putut asista 5.000 de persoane. FCSB a inceput in urmatoarea formula:…

- Acoperișul Arenei Naționale nu va fi tras duminica, chiar daca va ploua. Astazi se va disputa meciul Austria-Macedonia de Nord. Razvan Mitroi, managerul de comunicare al Federației Romane de Fotbal spune ca decizia aparține UEFA. Care este motivul? Ei bine UEFA a explicat ca nu toate arenele pe care…

- Ministrul Cseke dorește cu orice preț sa iasa in evidența. Chiar și cu prețul sfidarii caracterului oficial al limbii romane și al simbolurilor naționale. Panourile de la lucrarile finanțate de guvern de la Miercurea Ciuc nu respecta caracterul oficial al limbii romane iar la Carei a vizitat o unitate…

- Campioana CFR Cluj a incheiat sezonul cu o victorie in fata rivalei FCSB, 2-0, marti seara, pe teren propriu, in etapa a 10-a a fazei play-off a Ligii I de fotbal. CFR s-a impus prin golurile inscrise de Mihai Adrian Gidea (14), la prima sa reusita in Liga I, si Mario Rondon (66). Clujenii…

- Formatia constanteana se dueleaza in semifinale, in dubla mansa, cu Gaz Metan Medias. Prima mansa a semifinalei Ligii Elitelor Under 19 jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2002 , care le a opus pe Gaz Metan Medias U 19 si FC Viitorul U 19, s a disputat astazi, la Medias.Victoria le a apartinut oaspetilor,…

- ASU Politehnica a evitat esecul cu FK Csikszereda in ultimul meci al sezonului. Ramasa fara sanse la baraj, echipa alb-violeta s-a vazut condusa cu 2-0 la pauza de amfitrioni, care mai luptau pentru obiectivul de a ajunge pana la urma in elita. S-a incheiat insa 2-2 dupa ce timisorenii au beneficiat…

- ​CSA Steaua a învins, sâmbata, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (2-0), echipa CS Afumati, în prima mansa a barajului pentru promovarea în Liga a II-a.Golurile au fost marcate de Zaharia '6 și Chipirliu '28.La acest meci au putut asista 200 de spectatori…