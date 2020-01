Steak de vită cu salsa de roșii și anșoa Steak-ul de vita cu salsa de roșii și anșoa este rețeta care te face sa ai fie un pranz pe cinste sau chiar și o cina. Steak-ul de vita a reușit sa intre incetul cu incetul și in preferințele romanilor, asta dupa ce o perioada destul de lunga de timp puiul și porcul au stat in felurile principale atunci cand venea vorba de rețete speciale. Totul a inceput de la apariția pe piața a sortimentelor speciale de carne de vita. Și astfel steak-ul a intrat cu pași mici și in bucataria romaneasca, gustul fiind cel care i-a educat și pe pofticioși. Chiar daca steak-ul nu este foarte popular la noi, carnea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

