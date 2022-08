Stea postumă pe Hollywood Walk of Fame pentru marele ­tenor ­italian Luciano Pavarotti Tenorul italian Luciano Pavarotti a primit postum o stea pe bulevardul celebritatilor de la Hollywood, a transmis agentia de presa italiana ANSA, preluata de Agerpres. Luciano Pavarotti, un star al operei nascut la Modena si care a murit pe 6 septembrie 2007, la varsta de 71 de ani, a fost celebrat in cadrul unei ceremonii la care au participat, printre altii, fiica sa, Cristina, si dirijorul Orchestrei Simfonice din Los Angeles, James Conlon. Steaua cu numarul 2730 de pe Walk of Fame, amplasata langa cele primite de Sydney Poitier, Stan Lee, Ennio Morricone si Lina Wertmuller, i-a fost atribuita… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

