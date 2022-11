Stau la 15 °C în propriile locuinţe din cauza restanţierilor Peste 200 de apartamente dintr-o asociatie de proprietari din Craiova nu au caldura si apa calda . De aproape o luna de zile, in Craiova se furnizeaza caldura catre populatie, dar sunt proprietari care ingheata in case indiferent ca au platit sau nu intretinerea. Cei mai afectati si totodata nemultumiti sunt locatarii care sunt cu plata intretinerii la zi, dar nu beneficiaza de caldura si apa calda din cauza restantierilor. Este vorba de proprietarii din asociatia de proprietari nr.1A Craiovita Noua. Aici 11 scari de bloc au sistata furnizarea agentului termic din cauza datoriilor. Presedintele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

