- China si-a exprimat „sustinerea” fata de eforturile presedintelui rus Vladimir Putin de a „stabiliza situatia” dupa rebeliunea gruparii paramilitare Wagner, a transmis duminica Ministerul rus de Externe, potrivit AFP si Reuters. MAE rus mai mentioneaza intr-o declaratie ca in acest context vice-ministrul…

- Cel putin 13 militari rusi au fost ucisi in operatiunile desfasurate de armata rusa impotriva rebeliunii grupului de mercenari Wagner, potrivit unor bloggeri militari rusi, scrie duminica, 25 iunie, agentia germana de știri DPA, preluata de Agerpres.Numarul militarilor rusi ucisi ar putea fi chiar mai…

- Secretarul Consiliului pentru Securitate Naționala și Aparare al Ucrainei, Alexei Danilov, se declara convins ca distrugerea Rusiei este „inevitabila” in contextul revoltei de sambata a șefului Wagner, Evgheni Prigojin, și estimeaza ca președintele belarus Aleksandr Lukașenko va fi unul dintre negociatori…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a mulțumit sambata seara, la telefon, omologului belarus Alexandr Lukașenko ca a negociat cu șeful Wagner, Evgheni Prigojin, care a acceptat sa-si opreasca marsul spre Moscova, a anunțat biroul de presa al președintelui belarus, transmite The Guardian.„Astazi, la ora…

- „Singura greșeala" pe care au facut-o Rusia și Belarusul a fost „ca nu am rezolvat aceasta problema in 2014-2015, cand Ucraina nu avea armata și nu era pregatita", a declarat dictatorul belarus Alexandr Lukașenko, referindu-se la „problema ucraineana", scrie Politico.In 2014, Rusia a invadat ilegal…

- Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, a aparut marți, 23 mai, in public și a respins afirmațiile potrivit carora ar fi grav bolnav, spunandu-le oficialilor: "Nu am de gand sa mor, baieți", potrivit unei inregistrari video difuzate de un canal media de stat, informeaza Reuters.Lukașenko, in varsta…

- Rusia a luat Belarusul „ostatic nuclear”, a apreciat ieri Ucraina dupa anuntarea de catre presedintele rus Vladimir Putin a desfasurarii de arme nucleare „tactice” pe teritoriul aliatului sau, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Kremlinul a luat Belarusul ostatic nuclear”, a postat pe Twitter secretarul…