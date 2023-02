Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor lanseaza o noua emisiune de titluri de stat Tezaur destinata populației incepand din 3 februarie, cu maturitați de 1, 2 și 3 ani și dobanzi anuale de 7,20%, 7,50%, respectiv 8%.

- Statul roman inca nu a intrat in posesia documentelor pentru naționalizarea companiei Blue Air, demers pe care l-a anunțat in luna noiembrie a anului trecut. Prin urmare, șansele ca persoanele pagubite de compania aeriana sa-și recupereze banii sunt din ce in ce mai mici, informeaza stirileprotv.ro.…

- „Exista elemente de culpabilitate. Vom cere instanței, in luna februarie, antrenarea raspunderii tuturor persoanelor care au administrat City. E al treilea faliment al liderului in piața de asigurari și sunt milioane de familii afectate, sume mari și efecte negative asupra pieței. Ceva e clar ca nu…

- Romanii pot investi in titlurile de stat Tezaur, cu maturitati de 1, 2 si 3 ani si dobanzi anuale de 7,35%, 7,60%, respectiv 8%, incepand de marti, 3 ianuarie 2023, potrivit unui comunicat al Ministerului Finantelor. Pentru cresterea atractivitatii si incurajarea plasamentelor pe termen mai lung, dobanzile…

- Programele Fidelis și Tezaur cu privire la decembrie 2022 debuteaza luni, iar romanii interesați pot impumuta statul, dar la dobanzi mai mici decat cele mai bune oferte din piața la depozitele bancare, așa cum a aratat recent și HotNews.ro.