- Ministerul Energiei propune ca Transgaz sa acorde un dividend brut pe actiune de 45,38 lei, desi Consiliul de Administratie doreste 25,22 lei, reiese din informatiile publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- Autoritatea de Supraveghere Financiara l-a validat, in data de 4 aprilie 2018, pe domnul Adrian Tanase in functia de membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Depozitarului Central. Adrian Tanase detine functia de director general al Bursei de Valori Bucuresti, anterior…

- Anul trecut, producția de gaze naturale obținuta de Romgaz s-a ridicat la 5,158 miliarde de metri cubi, in creștere cu peste 22% fața de cea realizata in anul anterior. Creșterea producției a fost stimulata de temperaturile mai scazute de la inceputul anului 2017 și de creșterea cererii de gaze pentru…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB), emitentul pietei de capital din Romania, propune actionarilor un dividend brut pe actiune de 1,68 lei, ceea ce la preturile de inchidere din 6 martie echivaleaza cu un randament de 6%, potrivit calculelor ZF pe baza informatiilor din convocatorul BVB.…

- Grupul OMV Petrom a inregistrat in 2017 un profit net in valoare de 2,489 miliarde de lei, de aproape 2,4 ori (140%) mai mare fata de rezultatul net afisat in anul 2016, respectiv de 1,038 de miliarde de lei, conform rezultatelor financiare neauditate publicate miercuri de companie. Profit net atribuibil…

- Banca Transilvania (TLV), cea mai valoroasa institutie de credit de la bursa, propune actionarilor o suma “in jurul a 50%” din profitul net pe 2017 sub forma de dividende, dar si actiuni gratuite, potrivit unui raspuns trimis la solicitarea ZF. “Managementul executiv BT va propune o suma…

- Societatea Centrul National de Invatamant SA, prin Hotararea nr. 32 din data de 15.12.2017 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii, reprezentand 100 din capitalul social, au hotarat urmatoarele:Revocarea Ralucai Spinoche, a lui Florentin Cotorobai si a lui Florin Demian din calitatea…

- Recomandat a fost inclusiv directorul operational al Airbus, Fabrice Bregier, si directorul general al Solvay, Jean-Pierre Clamadieu, a anuntat postul de televiziune BFM Business, transmite Reuters. Ceilalti doi sunt Frederic Lemoine, fost director al firmei de investitii Wendel, si Yann Delabriere,…