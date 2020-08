Statul român este obligat să schimbe actele unui transgender In urma unui proces de peste un an si jumatate, deschis la inceputul anului trecut, magistrații de la Judecatoria Cluj-Napoca au decis ca o femeie poate deveni, in acte, barbat. Zilele acestea judecatorii și-au motivat decizia care a ramas definitiva. Judecatorii au hotarat, printr-o sentința care a ramas definitiva, pentru ca nicio parte din proces nu a atacat decizia. Astfe ca, o femeie de 35 de ani din Florești poate devini barbat și in acte, pe motiv ca „identitatea sa de gen este una masculina, inca din copilaria sa”. Instanța a obligat autoritațile sa emita acte noi și o noua identitae pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

