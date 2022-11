Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a negat, marti seara, informatiile potrivit carora rachete ale armatei ruse ar fi cazut pe teritoriul Poloniei, denuntand o "provocare" menita sa amplifice conflictul din Ucraina.

- Șeful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, a efectuat o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii, in perioada 31 octombrie – 9 noiembrie, transmite Statul Major al Apararii.

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, a efectuat o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii, in perioada 31 octombrie ndash; 9 noiembrie. Potrivit MApN, programul sefului Apararii in SUA a inclus vizite la baze militare si intrevederi in trei state: Alabama, Florida si Washington.…

- Statele aliate vor creste consistenta efectivelor si capabilitatilor in Romania, a declarat, vineri, seful Statului Major al Apararii (SMAp), Daniel Petrescu, informeaza Agerpres. El a participat, alaturi de ministrul Apararii, Angel Tilvar, la ceremonia militara dedicata Zilei Statului Major al…

- "Vom continua, in ritm accelerat, consolidarea capacitatii proprii de aparare, iar statele aliate vor creste consistenta efectivelor si capabilitatilor in Romania", a anunțat astazi seful Statului Major al Apararii, Daniel Petrescu.

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, pleaca maine intr-o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii. Timp de 10 zile, el va avea intrevederi cu presedintele Comitetului Intrunit al Sefilor de State Majore, cu sefii categoriilor de forte si cu reprezentanti ai unor think-tank-uri…

- La 21 septembrie 2022, Vladimir Putin a semnat un decret de mobilizare parțiala a rezerviștilor din Rusia, pentru a-și suplimenta forțele armatei sale din Ucraina. Insa, președintele Rusiei primește o neașteptata lovitura din Crimeea, regiunea anexata de Moscova ilegal in anul 2014: Deja 10 000 de locuitori…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, a primit, la Chisinau, medalia "Consolidarea Fratiei de Arme", in cadrul vizitei pe care a efectuat-o in Republica Moldova, miercuri si joi, informeaza MApN.