- 5.000 de cladiri scolare, din cele peste 22.000 existente la nivelul intregii țari, nu au acces la internet in acest moment, a declarat Jean Badea, consilier in Ministerul Educatiei. Autoritatile si operatorii fac demersuri pentru a conecta 2.800 dintre ele pana incepe scoala. Consilierul de stat susține…

- Mai mulți oameni de știința afirma ca pragul imunitații de grup este mai mic decat s-a crezut inițial. New York Times a publicat opiniile a zeci de specialiști care considera ca nu este nevoie ca 70% din populație sa treaca prin boala COVID-19, ci va fi nevoie de mult mai puțin pentru ca Sars-CoV-2…

- Premierul Ludovic Orban a facut, joi, o vizita in Valea Jiului, unde a participat la depunerea de coroane la Statuia minierului in parcul „Carol Schreter” din Petrosani, cu ocazia comemorarii eroilor mineri decedați in minele din Valea Jiului și in timpul grevei din 1929. Seful Executivului a sustinut…

- Autoritațile sanitare din Franța au confirmat o „creștere semnificativa” a numarului de cazuri de coronavirus de 54% intr-o saptamana, scrie The Guardian. Tedința de creștere se pastreaza și UK, unde premierul Boris Johnson a anunțat deja ca va amana decizia de a relaxa o serie de masuri de blocare,…

- Autoritatile din comuna Gornet, din Prahova au atacat in instanta decizia Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) de a introduce in carantina satul Gornet din aceasta comuna si cer despagubiri in cuantum de 500.000 de euro care ar urma sa fie impartiti celor care au fost „prejudiciati” din…

- Brazilia a inregistrat peste 50.000 de cazuri noi de noul coronavirus intr-o perioada de 24 de ore pentru a treia zi la rand, a informat Ministerul Sanatatii din Brasilia vineri seara, relateaza DPA, conform Agerpres. Autoritatile sanitare au anuntat 55.891 de cazuri noi, precum si 1.156 de decese din…

- In lupta ingrijorata pentru redeschiderea școlilor Americii, națiunea este imparțita in grupuri distincte, uneori suprapuse. Exista cei care doresc ca școlile sa se redeschida complet toamna, pentru a restabili normalitatea copiilor sau pentru a ajuta la redeschiderea economiei sau a ambelor, iar alții…

- Autoritațile vor sa impuna noi reguli pentru terasele din Centrul Vechi, printre aceste norme fiind o distanța mai mare intre localuri și in interiorul acestora, dar și interzicerea meciurilor la televizoarele de afara. Distanța dintre localuri va fi marcata de catre Administrația Strazilor, iar intre…