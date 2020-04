Stiri pe aceeasi tema

- Clipe emoționante miercuri seara la Timișoara, unde zeci de polițiști, pompieri și jandarmi au luminat porțile Spitalului de Boli Infecțioase aducand un omagiu cadrelor medicale din prima linie a luptei cu coronavirusul.

- Autoritațile romane au anunțat decesul primului cadru medicale infectat cu covid-19. Este vorba despre un ambulantier in varsta de 53 de ani, din cadrul Serviciului de Ambulanța Județean Suceava.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat sambata, in declaratia de presa de la sediul MAI, ca Ordonanta Militara nr 7 cu privire la masuri de combatere a epidemiei de COVID-19 prevede inclusiv asigurarea, la cerere, de spatii hoteliere pentru personalul medical. "Pentru a ajuta medicii,…

- Autoritațile locale ploieștene vin in sprijinul cadrelor medicale aflați in primal linie la Spitalul Județean de Urgența Ploiești in lupta cu coronavirus. Potrivit viceprimarul Cristian Ganea, in maxim 2 zile, vor fi amenajate cu minimul necesar 60 de apartamente și garsoniere pentru ca medicii sa…

- Marian Mina, președintele Consiliului Județean Giurgiu, a laudat azi eforturile medicilor și a personalului medical de la Spitalul Județean de Urgența Giurgiu pentru tot ceea ce fac in lupta impotriva coronaviruslui. El le-a promis ceea celor de acolo ca instituția pe care o conduce va face tot ceea…

- Numarul mortilor din cauza noului coronavirus a crescut de la noua la 30, duminica, cu 1.256 de cazuri confrmate dupa o crestere a numarului acestora in ultimele doua saptamani.Autoritatile au efectuat raiduri simultane la depozitele de masti faciale duminica dimineata pentru a le cere patronilor sa…

- Avand in vedere pandemia de coronavirus, ALDE transmite un mesaj de mulțumire cadrelor medicale, care sunt „eroii noștri din aceste zile”, chiar daca „uneori au fost huliți public, injurați de unii politicieni, parați procurorilor de diverși denunțatori aparuți peste noapte”.Citește și: ULTIMA…

- Numarul total al persoanelor depistate pozitiv la nivel național ajunsese in aceasta dimineața la 64, iar noi masuri de prevenire a raspandirii virusului au fost impuse de autoritați. Numarul imbolnavirilor cu COVID-19 crește alarmant in Romania, iar numarul medicilor și asistenților medicali infectați…