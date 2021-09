Stiri pe aceeasi tema

- Ședința are loc la Guvern, deși, conform protocolului, trebuia sa aiba loc o data la Camera Deputaților, la Ludovic Orban, o data la Senat, la Anca Dragu.Intalnirea are loc in contextul in care mai mulți lideri ai USR-PLUS, dar și liderul PNL, Ludovic Orban, au criticat dosarele lui Florin Cițu din…

- Mihaela Radulescu trece prin emoții mari. Aceasta a venit cu marturii dupa ce fiul sau a intrat la doua facultați de prestigiu din Statele Unite ale Americii. Cum traiește celebra prezentatoare aceste clipe? Mihaela Radulescu, emoții mari pentru fiul sau. Baiatul a intrat la doua facultații de prestigiu…

- Varianta Delta ar afecta copiii mai mult decat celelalte variante de coronavirus, spun medicii din secțiile ATI. Numarul copiilor spitalizati cu COVID-19, in Statele Unite ale Americii, se dubleaza saptamanal, arata o analiza New York Times. Tulpina Delta nu numai ca infecteaza copiii cu o frecvența…

- China este lider in clasamentul pe medalii al Jocurilor Olimpice de la Tokyo, duminica, dupa trei zile de competitii, cu 6 de aur, 1 de argint si 4 de bronz. China este urmata de Japonia, tara gazda, cu 5 medalii de aur si una de argint, si de Statele Unite ale Americii, 4-2-4, etc. Romania…

- Pana in prezent, vorbim și despre vaccinare GENERALA OBLIGATORIE in doua state din lume, respectiv in Tadjikistan și Vatican. Inclusiv angajații din Vatican trebuie sa fie vaccinați impotriva noului coronavirus, asta cu toate ca nu au rezidența in statul papal, mulți dintre aceștia locuind in Roma. Pe…

- Fostul lider mondial nu a izbutit sa cucereasca niciun titlu in anul 2o21, iar retragerile, dar și abandonurile sale din ultimele competiții nu au facut altceva decat sa o demoralizeze și mai tare pe constanțeanca.Acum insa, Halep este gata sa depașeasca momentul mai puțin stralucit din cariera sa,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) se alatura demersurilor internationale de condamnare a operatiunilor cibernetice maligne asupra Microsoft Exchange Server si a campaniei cibernetice a gruparii APT40. Potrivit unui comunicat transmis, luni, AGERPRES, in contextul declaratiilor publicate de catre UE…

- La o populație de peste 330 de milioane de locuitori, Statele Unite ale Americii este administrata de președinte, vicepreședinte și 15 secretari de stat, șefi de departamente, consilieri pe probleme ai președintelui (miniștri, in accepție europeana). Forul suprem este Congresul, compus din doua camere,…