- Protestatarii au daramat statui ale reginei Victoria si reginei Elisabeta a II-a in orasul canadian Winnipeg, pe fondul cresterii nemultumirilor in urma descoperirii ramasitelor a sute de copii in morminte nemarcate in apropierea unor foste scoli rezidentiale pentru copii indigeni conduse de Biserica…

- Astazi este Ziua Canadei, o sarbatoare pe care mulți o cer anul acesta anulata și care vine pe fondul unei noi descoperiri macabre. Aproape 200 de morminte in care ar fi fost ingropați copii ai familiilor indigene au fost gasite langa o fosta școala catolica.

- Alte 182 de morminte anonime au fost descoperite in apropierea unui fost penionat pentru copii autohtoni, St Eugene, la Cranbrook, in Columbia Britanica, in vestul Canadei, a treia descopeire de acest fel in decurs de o luna, a anuntat o comunitate autohtona, relateaza AFP.

- Alte doua biserici au fost incendiate sambata in teritoriile comunitatilor indigene din vestul Canadei, aducand la patru numarul bisericilor arse de la descoperirea a o mie de morminte anonime in apropierea unor foste scoli rezidentiale pentru copii indigeni conduse de Biserica Catolica din Columbia…

- Mai mult de 750 de morminte neidentificate au fost descoperite in timpul sapaturilor din situl unui fost pensionat autohton din provincia Saskatchewan, in vestul Canadei, a anuntat joi seful comunitatii indigene Cowessess, potrivit AFP.

- Liderii populației indigene Cowessess First Nation din Canada spun ca au descoperit 751 de morminte nemarcate in locul in care se afla o școala rezidențiala, un tip specific de unitate de invațamant folosit in trecut in Canada pentru asimilarea și reprimarea populațiilor native, relateaza BBC.

- Ramasitele a 215 copii au fost gasite pe locul unei foste scoli rezidentiale pentru copii indigeni din Canada, au anuntat indigenii Tk'emlups te Secwepemc, care au facut descoperirea cu ajutorul unui radar. Premierul canadian a scris pe Twitter ca descoperirea „imi frange inima”.

- Ramasitele a 215 copii, unii cu varsta de pana in trei ani, au fost gasite pe locul unei foste scoli rezidentiale pentru copii indigeni, o descoperire pe care prim-ministrul canadian Justin Trudeau a descris-o vineri drept sfasietoare, informeaza Reuters, citata de Agerpres.