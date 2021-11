Stiri pe aceeasi tema

Accident grav in Baia Mare. Un barbat de 54 de ani a facut prapad pe șosea In aceasta dimineața, in jurul…

Accident spectaculos in Baia Mare. O tanara de 19 ani din Recea a facut spectacol pe șosea Azi, la ora 12.15,…

- La Ungheni s-a desfașurat astazi ediția a 15-a a Campionatului Republicii Moldova de alergari pe șosea. Competițiile au avut loc in cadrul Concursului internațional de alergari „Tinerețe 2021”, ajuns anul acesta la a 23-a ediție.

- Au fost pline de viata pana in anii celui De-al Doilea Razboi Mondial, insa cu timpul au ajuns de nerecunoscut. O multime de sate pitoresti din muntii Hunedoarei au disparut sau se pregatesc sa dispara de pe harta.

Un sofer de 45 de ani din Baia Mare a facut prapad pe o sosea din Maramureș Aseara, 19 octombrie, ora 22.37, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112…

Prapad pe șosea in Maramureș facut de un șofer aproape de coma alcoolica. Stalp rupt, autoturisme avaritate și trafic blocat Azi noapte, ora 00.10, polițiștii Secției 7 Poliție…

- Salvamont-Salvaspeo Cluj anunța moartea unui coleg, Ovidiu Baraian, unul dintre primii salvatori clujeni montani. Ovidiu era strâns legat de Cheile Turzii și a slujit munții înca din anii '90. El s-a stins din viața la vârsta de…

- Celebrul rapper Eminem a deschis un mic restaurant to-go in Detroit. De marimea unei rulote, localul se numește „Mom’s spaghetti”, nume inspirat din versurile cunoscutei piese a artistului, „Lose yourself”. Doritorii au facut coada de la primele ore ale dimineții, ca sa guste produsele. Restaurantul…