Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, arata faptul ca a fost trimisa Agenția Naționala pentru Achiziții Publice ANAP documentația de atribuire pentru proiectarea și execuția Altenativei Techirghiol, denumita și Autostrada Litoralului. Noua autostrada, cu o lungime…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a trimis marti, 23 aprilie, la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP), documentatia de atribuire a contractului pentru proiectarea si executia autostrazii Alternativa Techirghiol, a anuntat ministrul Transporturilor, Sorin…

- Compania Metrorex anunta ca, incepand de marti seara pana joi dimineata, se restrictioneza accesul in Pasajul Piata Presei Libere, pentru unele lucrari la Magistrala 6. Pe carosabilul din afara pasajului traficul nu va fi restrictionat si nici deviat, relateaza News.ro."Metrorex informeaza ca accesul…

- Editia 2024 a ultramaratonului de tip stafeta RUBICON se va desfasura in premiera intre Arcul de Triumf din Chisinau si cel din Bucuresti si va totaliza 478 de kilometri, anunta, joi, Agentia Nationala pentru Sport (ANS), intr-un comunicat de presa remis AGERPRES. "Agentia Nationala pentru Sport,…

- Dupa un an de zile in care a facut tot ce i-a stat in cale sa tergiverseze procesul, cu diverse cereri și proceduri, Clotilde Armand a pierdut azi procesul la Curtea de Apel București. Primarul Sectorului 1 ceruse anularea raportului de evaluare prin care Agenția Naționala de Integritate (ANI) a gasit-o…

- Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta intentioneaza sa realizeze o cladire de legatura intre corpul C7 si corpul C8. Contractul "Proiect tehnic pentru cladire de legatura intre corp C7 si corp C8 si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilorldquo; a fost…

- Consiliul Județean Timiș a anunțat inceperea lucrarilor de reparații pe DJ 585 in zona localitații Visag. Proiectul „Modernizare a DJ 585 limita jud. Caraș-Severin – Visag, km 36+200 la km. 38+540” vizeaza un tronson de 2,34 km de drum, dar sectorul pe care se fac reparații are o lungime de 1,75 km.…

- Cea mai aglomerata șosea din județul Galați va fi modernizata și extinsa. Drumul Național 25 asigura legatura dintre orașele Galați și Tecuci, dar va fi folosit și pentru a ajunge pe Autostrada Moldovei. Proiectul este complex și are valoarea de peste 300