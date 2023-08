Stiri pe aceeasi tema

- Din aceasta saptamana, pentru evitarea aglomerațiilor la casa de bilete, mai ales in zilele insorite de weekend, la Ștrandul Ostroveni se poate intra și cu bilete achiziționate on-line de pe site-ul IaBilet.ro. Procesul de achiziție este foarte simplu, pagina bazei de agrement se gasește ușor tastand…

- Ștrand Termal Madaras Bihor este situat la cativa km de Salonta și functioneaza din 1979. Apele ștrandului sunt vindecatoare.Ștrandul are trei bazine superbe, iar bihorenii și turiști vin aici pentru boli reumatice, pentru tratament, dar și pentru agrement.”Apa termala este un tip de apa minerala care…

- Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost intrebat daca PSD o mai susține pe Gabriela Firea pentru a candida la Primaria Capitalei. Ciolacu a spus ca Firea este suspendata din toate funcțiile, dar ca o decizie urmeaza a se lua pe masura ce ne apropiem de alegeri.”Momentan, conform statutului,…

- Rusia incearca, cel mai probabil, sa inființeze un nou grup „elita” de aviație de atac, cu numele de cod „Ștorm” („Furtuna”), ale carui avioane sa zboare deasupra Ucrainei in misiuni de bombardament, a precizat luni ministerul britanic al Apararii. Noua unitate va fi compusa din cel puțin o escadrila…

- Baile sarate Ocna Mureș s-au deschis, iar facilitațile moderne fac cu ochiul oricui. Prețurile sunt pentru toate buzunarele, iar copiii sub 7 ani au intrarea gratuita.Tarife Baile Sarate Ocna Mureș:Luni - Vineri - Tarife Baile Sarate Ocna Mureș60 lei adulți – zi intreaga45 lei adulți – program redus,…

- Campioana in Catalunya, Sorana Cirstea (33 de ani, 34 WTA) s-a calificat in turul 2 al turneului de la Roma. Romanca a trecut de reprezentanta Statelor Unite al Americii, Katie Volynets (21 de ani, 102 WTA), scor 2-6, 6-3, 6-4. Meciul a fost intrerupt dupa doar 5 minute, la 40-40 in primul game, din…