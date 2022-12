Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Argentinei a castigat, duminica, pentru a treia oara Cupa Mondiala la fotbal, invingand in finala din Qatar, disputata pe stadionul Lusail, cu scorul de 4-2 la lovituri de departajare (3-3 dupa prelungiri). Unii argentinieni au avut ghinionul de a zbura cu avionul chiar in timpul finalei…

- Argentina a devenit noua camipioana mondiala la fotbal, dupa ce a invins la lovituri de departajare Franța. A fost 2-2 dupa 90 de minute, 3-3, dupa inca 30 de minute de prelungiri și 4-2 la lovituri de departajare. Lionel Messi primit zeci de mesaje de felicitare , multe dintre ele de la mari rivali…

- Lionel Messi, purtand un halat negru din Qatar peste tricoul alb-albastru al Argentinei, a sarutat Cupa Mondiala, s-a indreptat spre coechipierii sai și a ridicat trofeul de aur in aer. A fost o priveliște emblematica care il plaseaza in sfarșit – definitiv – pe superstarul fotbalului in panteonul celor…

- Argentina lui Lionel Messi (dubla caștigatoare a trofeului in urma cu cateva decenii) și Franța lui Kylian Mbappe (campioana en-titre a lumii) se lupta duminica in marea finala a Cupei Mondiale din Qatar. Meciul de pe Lusail Stadium va incepe de la ora 17:00 va fi LiveBlog pe HotNews.ro și in direct…

- "Franta este mult mai mult decat Mbappe", a prevenit, sambata, portarul echipei Argentinei, Emiliano Martinez, in ajunul finalei Cupei Mondiale din Qatar, unde selectionata "Albiceleste" va conta pe starul sau Lionel Messi, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Lionel Scaloni, selectionerul Argentinei, a declarat sambata, la conferinta de presa sustinuta inaintea ultimului act al Cupei Mondiale din Qatar, ca finala dintre Argentina si Franta nu poate fi redusa doar la un duel intre Lionel Messi si Kylian Mbappe. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Daca nu mai putem conta pe serviciile Caracatitei Paul pentru a prezice cine ia Cupa Mondiala FIFA in 2022, atunci lasam AI-ul sa isi faca treaba. EA Sports l-a pus la treaba si a lasat FIFA 23 sa joace meciurile de la Cupa Mondiala, decizand castigatorul. FIFA World Cup 2022 debuteaza pe 20 noiembrie…

- Liga Campionilor a furnizat marți o noua seara cu recorduri și statistici interesante, consemnate de Federația Internaționala de Istorie și Statistica a Fotbalului. Dincolo de recordurile lui Messi, Copenhaga și Milan sunt eroii pozitivi, in timp ce Real