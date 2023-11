Staţie de carburanţi Lukoil, închisă temporar de ANPC şi amendată. S-au descoperit nereguli care ţin de calibrarea pompelor de alimentare cu carburant Reprezentantii ANPC au transmis vineri ca a fost facut un control la statia de distributie a carburantilor din Ciolpani, judetul Ilfov, apartinand Lukoil, in urma unei sesizari. ”In cei peste 10 ani de cand sunt director general, in cadrul ANPC, mi-am dorit si imi doresc in continuare sa avem toate parghiile necesare pentru a elimina si cel mai mic atentat la drepturile fundamentale ale consumatorilor. Primim zilnic sute de sesizari si informari legate de abaterile unor operatori economici. Suntem mult prea putini pentru a reusi sa fim prezenti peste tot unde ne-am dori sau unde ar fi nevoie.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

